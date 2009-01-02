Истина интермира открывается в

пятницу 13-го.

Она колдует тихой ночью У потемневшего окна И страстно хочет, чтоб воочью Ей тайна сделалась видна.

(Н.Гумилёв)

Для «Маньяков» интернета истина в том, что у них имеется отличный метод контактов с окружающим миром. Вот кажется и я присоединяюсь к вышеуказанным «маньякам» в пятницу, 13-го числа. Многие панически боятся числа 13. В некоторых странах нет 13-го этажа в домах , в авиакомпаниях нет рейсов с номером 13, люди по возможности стараются не предпринимать никаких важных дел в пятницу 13-го. Считается, что в этот день все ведьмы и прочая нечисть собирается на шабаш со всех концов света.

15 лет я изучала магию, вот и решила вас собрать вокруг «Чёртовой дюжины». А ведь не так давно мной была открыта первая страничка в интернете, всё было настолько интересно и захватывающе, что в растерянности я кидалась с одного сайта на другой в поиске всего самого занимательного, эта прелесть заключалась в том, что развлекаешься непривычным и мне тоже захотелось нырнуть с головой в эту паутину.

Но как лучше это сделать? Ведь о нас судят на основании того что мы делаем и как. Как решить эту задачу своими ничтожными силами, когда уже кажется всё сделано гораздо успешнее меня и я ничего не могу добавить?

Вот тогда, я стала вспоминать прописные жизненные истины, опираясь на собственный опыт и практическую деятельность. И вот – cекрет! Магия!!! Она помогает всем, кто в неё верит, а кто-то ведь должен помочь открыть этот замечательный мир.

Каждый из нас пришёл в интернет с целью улучшить свою жизнь. Кто-то ищет себе спутников жизни, а кто-то ищет себя, и очень жаль, когда люди бросают свой путь и не идут по нему, теряются, не зная как и где отыскать истину. Знающим, легче построить свою жизнь по сценарию который пишет он сам.

Магия работает в наши дни не хуже чем несколько веков назад, а может даже лучше. При желании она подарит вам неисчерпаемые источники исполнения заветных желаний. Люди стремятся к славе и вниманию и для этого приобретают различные таланты, но редко бывает так, что у человека имеются таланты в различных областях, как у Бюффона и Дамблера со знаниями Ньютона и Эйлера было дарование хорошо писать. Следуйте изречению, что поэтом рождаются, а ведьмой становятся, мы становимся теми кто мы есть через чувства, размышления, интересы.

Ведьма, это не старуха летающая по ночам на метле, это современная женщина ведающая секретами человеческого счастья, как его приобрести, сохранить и не потерять. Здесь будет раскрываться на первый взгляд странный, необычный мир, который поможет любому, кто пожелает, разрушить любые препятствия на жизненном пути и защитит от опасностей! Постепенно вы привыкнете к тому, что забыли обо всех неприятностях, потому что они проходят мимо. Почему? Да потому что со всех сторон будет стоять защита построенная вами с нашей помощью.

«…Тёплая, звёздная ночь в Подмосковье, пятница,13-е. По тропинке спускающейся к роднику идёт молодая, хорошо одетая женщина. Опускается на колени чтобы совершить молитву, у воды зажжены свечи, на белом блюдечке лежат пирожные, в вазочке стоят розы, рядом открытая бутылка красного вина и два фужера, всё аккуратно разложено на белой скатерти. Через некоторое время она поднимается с колен и уходит молча не оглядываясь назад – это важная часть магического обряда на привлечение любви….»

Заговор на пятницу, 13-е. Пятница, 13-е, считается опасным и тяжелым днем. Чтобы этот день не принёс вам неприятностей надо с утра прочитать 3 раза молитву «Отче наш» и 3 раза наговор: «Святая пятница сильней, А я раб(а) (имя), стою за ней, а не за сегодняшней. Аминь.»

До скорого свидания, желаю Вам всего того, чего я хотела бы пожелать самой себе!

Чёртова дюжина 13

ВУДУ / VOODOO.

В советские времена я слышала о магии «ВУДУ«, что это самая сильная, чёрная магия, какая только может быть. Но материалов, документов, литературы найти было практически невозможно. И только в 1998 году, наконец-то к моей радости я приобрела первую книгу об этой загадочной религии.

Называлась эта книга «Вуду в мегаполисе» авторов С. Джейсона Блэка и Кристофера С. Хайфтта. Не прочитала, а можно сказать, что проглотила эту книгу за один день. Позже было прочитано много другой литературы. Но к сожалению, (с моей точки зрения) о ВУДУ никто лучше не написал. Если вас интересуют различные виды магии и ещё не прочитали этой книги, значит вы … (очень долго думала какие слова лучше подобрать), в общем обязательно прочитайте – не пожалеете.

А всё же, что такое ВУДУ? - это тайные религиозно-магические учения и практики афро-американцев. Затем эта религия распространилась и на жителей карибских островов, и на латиноамериканцев. В Мексике и на Гаити эта религия переплелась с Виккой, спиритизмом, римским католицизмом и ритуальной магией этих стран. В настоящее время ВУДУ и Афро-бразильская магия (Соединённые штаты Бразилии) очень во многом схожи.

Действительно магия ВУДУ очень сильная, но она не только чёрная, как можно подумать сначала. Маги практикующие эту религию не только наводят болезни, несчастья, но также занимаются целительством, возвращают человеку удачу в любви, помогают при безденежье и прочих несчастьях. Хотя при этом всё равно необходимо приносить жертвы (не обязательно живых существ, можно использовать свежее мясо, конфеты, пирожные, травы – это зависит от того к какому божеству вы обращаетесь, и что оно предпочитает).

В нашей стране, опять к сожалению, только единицы действительно практикуют эту замечательную магию. И опять я лезу с советом: не доверяйте красивым объявлениям, не спешите, не ходите к шарлатанам, которые обдерут вас как липку (в смысле высосут из вашего кошелька все деньги). Лучше самим потратить время на изучение уникальных практик, оно того будет стоить.

Ниже приведу простенький пример Приворотного заклинания. Колдовать лучше в спальне. Возьмите белое блюдце и кусок бумаги. На бумаге напишите имя вашей симпатии, которую вы бы хотели приворожить. Положите бумажку на блюдце и залейте её мёдом или сладким сиропом.

Вызывайте (разговаривать с божеством надо как с человеком, в полный голос) богиню любви ОШУН – госпожу зачатия, которая ассоциируется со святой Катериной, только смотрите не разгневайте её, потом не успокоите.

Поприветствуйте богиню: Эри йейе о!, а затем вызывайте:

«Мамаэ Ошун Папаи Огун Бейра Мар Эставам бринканду на арея Ком о розарио ди Йеманжа Аруэ минья маэ Минья маэ ме энсину а надар Минья маэ и райна ду мар Тем арея, Тем арея Адукьяба но мар Мамаэ Серея.»

Зажгите белую или жёлтую свечу в её честь, которая должна догореть до конца за один раз.

Маски добрых Лоа.

Любые маски, которые представляют изображение черепа, черепа с костями и возможные вариации – есть не что иное, как маски добрых духов Лоа.



Человеку, далекому от магии и религии Вуду, может показаться странным, что изображение черепа или черепа с костями несет за собой положительную энергию. В двух словах могу объяснить, что в Вуду существует незримая связь между миром живых и мертвых. То есть, живые должны помнить и чтить мертвых, а те в свою очередь должны помогать живым, которых их почитают. Все это очень сильно взаимосвязано, поэтому некоторые далекие от Вуду люди могут называть магию и религию Вуду культом мертвых.

Более подробная информация в статьях о ВУДУ.

